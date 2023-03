Postura dos organizadores do Oscar com memória de Pelé enfurece internautas

Apoie o 247

ICL

247 - A tradicional homenagem "in memoriam" realizada na cerimônia do Oscar, dedicada a profissionais que se destacaram em trabalhos no cinema — e que morreram no último ano —, não incluiu o jogador de futebol Pelé. O fato gerou revolta entre o público e motivou reclamações nas redes sociais.

Como apurou reportagem do jornal O Globo, o nome do esportista brasileiro aparece num site criado pela Academia de Hollywood, mas não foi lembrado durante a transmissão do evento.

Pelé também deixou sua marca no cinema. Em 1981, ele contracenou com Sylvester Stallone e Michael Caine em "Fuga para a vitória", produção hollywoodiana.

Em 1962, ano do bicampeonato mundial pela seleção, ele fez uma participação em "O Rei Pelé", filme que reconta sua trajetória.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.