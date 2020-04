Presidente da Fundação Palmares diz que projetos de rappers só serão aceitos após "checagem da vida pregressa"

Presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, usou as redes sociais para afirmar que os rappers que "enveredam pelo caminho do crime, da apologia das drogas e da putaria, ou se deixam usar como capachos da esquerda, jamais serão contemplados" pela instituição edit

247 - Em meio à crise do setor cultural devido à pandemia do novo coronavírus, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, usou as redes sociais para atacar os músicos de rap afirmar que os projetos apresentados por eles à instituição somente serão aceitos após “rigorosa checagem da vida pregressa dos artistas”.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, Camargo associou o gênero musical ao crime e uso de drogas ao escrever no Twitter e que os rappers que "enveredam pelo caminho do crime, da apologia das drogas e da putaria, ou se deixam usar como capachos da esquerda, jamais serão contemplados" pelos projetos ligados à Fundação Palmares.

Camargo já havia utilizado as redes sociais anteriormente para negar a existência do racismo no Brasil e afirmar que o isolamento social imposto para impedir o avanço do coronavírus é uma "imbecilidade" e “precisa ser suspenso imediatamente”.

