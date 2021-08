Presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo diz que processará Martinho da Vila por racismo

247 - O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, anunciou nessa terça-feira (17) que processará por racismo o cantor Martinho da Vila, após lhe chamar de "preto de alma branca" durante participação no programa "Roda Viva", da TV Cultura.

"Ingressarei na Justiça com ação cível por danos morais contra Martinho da Vila, que atacou a minha honra com o uso da expressão 'preto de alma branca'. Na epigrafe da ação (sendo finalizada), o ensinamento de Morgan Freeman que pretos racistas da esquerda precisam aprender", afirmou Camargo.

A apresentadora Vera Magalhães questionou Martinho da Vila sobre os retrocessos que o Brasil teve nas políticas públicas focadas à população negra na educação. O músico então lamentou os passos que o país deu para trás e criticou Sérgio Camargo.

"A Fundação Palmares era uma fundação criada para tratar dos assuntos da cultura negra. Mas botaram aquele cara lá, o Camargo, um bolsonarista radical. Ele é um preto de alma branca, como se diz. No duro, ele gostaria de ser branco e se sente branco. Para ele, tem que acabar com todas as coisas de negro", disse o cantor.

Camargo é reconhecido pelos seus ataques ao movimento negro e suas lideranças, como Zumbi dos Palmares, que foi chamado de "filha da puta" por ele. Também afirmou que o movimento negro é uma "escória maldita" e formado "vagabundos".

— Sérgio Camargo (@sergiodireita1) August 17, 2021

