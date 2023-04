Preta Gil diz que vai começar a fazer radioterapia: 'muito confiante' (vídeo)

"Estou cheia de fé, com muita força para lutar, para vencer essa batalha", disse a cantora no Instagram edit

247 - A cantora Preta Gil compartilhou neste domingo (23) que vai começar uma nova etapa no tratamento do câncer no intestino. "Estou muito, muito confiante. Estou cheia de fé, com muita força para lutar, para vencer essa batalha", disse no Instagram.

"Meus médicos resolveram que eu não vou fazer mais quimioterapia, vou partir direto para radioterapia. Começo daqui a uma semana", acrescentou. "Conto com vocês sempre nas orações, na torcida e nas energias positivas".

