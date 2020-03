Preta Gil testa positivo para coronavírus após cantar em evento com pessoas infectadas

"A partir do momento em que fiz o exame, já me coloquei em isolamento e permanecerei assim por mais quantos dias os meus médicos disserem que tenho que ficar", afirmou a cantora Preta Gil edit

247 - A cantora Preta Gil revelou neste sábado (14) que foi diagnosticada com coronavírus. No último final de semana, a cantora se apresentou em Itacaré (BA) durante um casamento, que tinha entre seus convidados pessoas infectadas com a doença.

"Acordei com muita dor de cabeça, calafrio, dor no corpo, uma ligeira dor de garganta", disse a artista, em vídeos publicados no Instagram. "A partir do momento em que fiz o exame, já me coloquei em isolamento e permanecerei assim por mais quantos dias os meus médicos disserem que tenho que ficar."