Promoção da Gala do Festival da Primavera é exibida na América Latina

Rádio Internacional da China - A promoção da Gala do Festival da Primavera do Ano do Coelho, produzida pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), foi exibida em vários marcos do Brasil e da Argentina a partir de 15 de janeiro, trazendo uma atmosfera alegre e festiva ao público latino-americano.

Um show de luzes organizado pelo CMG foi projetado na noite da quinta-feira (19) na Praça do Marco Zero em Recife, uma das maiores cidades no nordeste do Brasil, atraindo milhares de cidadãos.

A capital do estado de Pernambuco estabeleceu, em 2023, o Ano Novo Chinês como um feriado oficial. A promoção da Gala do Festival da Primavera também foi transmitida em loop na ocasião, recebendo ondas de aplausos. Muitos presentes afirmaram ter conseguido um melhor entendimento e uma maior expectativa em relação ao festival.

O vídeo promocional e os banners da gala também foram exibidos na Competição de Barco do Dragão para o Ano Novo de 2023 e em uma feira de templo, com festejos, espetáculos e comidinhas chinesas, em Buenos Aires, capital da Argentina. O obelisco da cidade foi vestido com a cor vermelha da China na noite de sábado (21), véspera do Festival da Primavera.

