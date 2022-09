Público faz protesto contra Bolsonaro no Rock in Rio (vídeo)

Apoie o 247

247 - Uma parte do público do show da rapper Gloria Groove fez um protesto nesta quinta-feira (8) contra Jair Bolsonaro (PL) no Rock in Rio. "Ei, Bolsonaro, vai tomar no c***", gritaram os manifestantes.

Na pesquisa Datafolha, divulgada no dia 1 de setembro, Bolsonaro ficou em segundo lugar, com 32% dos votos, mais de 10 pontos percentuais atrás do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

#RockInRio: Público protesta contra Bolsonaro durante o show de Gloria Groove pic.twitter.com/mk3u2yvePH September 8, 2022

