"Quando fui agredida não tinha campanha", diz Luana Piovani sobre DJ Ivis

Marcela Brito, Metrópoles - Nesta terça-feira (13/7), no Instagram, Luana Piovani comentou a repercussão do caso de agressão de DJ Ivis contra sua então esposa, Pamella Holanda. A atriz lamentou o fato e disse que à época em que foi agredida por Dado Dolabella não recebeu tamanho apoio tal qual Pamella, e ainda foi criticada por outras mulheres.

“Fico feliz em ver as mulheres se unindo e denunciando, pois quando eu fui agredida não tinha campanha e nem Insta. O agressor, 6 meses depois, ganhou um reality e as mulheres diziam ‘vem bater em mim’. As mulheres já me envergonharam e pioraram a minha situação imensamente. Suspiro aliviada em ver que uma mudança está acontecendo”, escreveu a atriz.

