"Que tristeza vermos o Brasil perdendo respeito no mundo", diz Daniela Mercury

247 – "Que tristeza vermos o nosso país perdendo espaço e respeito no mundo. Quem ama e conhece o Brasil sabe que somos muito melhores que isso. Não vamos a lugar algum desrespeitando a vida, a natureza, os direitos humanos e a democracia. Temos que recuperar o nosso país e a dignidade", postou a cantora Daniela Mercury , neste sábado, ao reagir à entrevista em que Paulo Coelho fala sobre a destruição simbólica do Brasil.

Coelho concedeu entrevista à jornalista Mônica Bergamo, em que lamentou a situação atual do Brasil, que teria se tornado um dos países mais execrados do mundo. “O país está se desintegrando a olhos vistos. Não há uma pessoa com quem eu converse hoje em dia que não saiba quem é o presidente do Brasil. Hoje, o Brasil é um dos países mais execrados no mundo, por mais que a gente fale coisas para defender. Bolsonaro é a figura folclórica do momento”, disse ele.

Paulo Coelho diz, no entanto, ser contra o impeachment de Jair Bolsonaro. “Primeiro, ele [impedimento] não passaria [no Congresso]. Segundo, o cara pode jogar uma de injustiçado e essas coisas.” Também diz não acreditar que possa haver um golpe militar no Brasil. “Não vai ter golpe nunca. Pode tentar, mas não vai conseguir. Ele não está com essa força toda”, afirma.

