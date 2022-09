Quem é MC William do Borel, preso após show no Rock in Rio

O cantor havia acabado de subir ao palco no show de Buchecha no Espaço Favela quando foi detido. edit

247 - Preso no Rock in RIo no domingo (4), o cantor William Santos Souza, conhecido como MC William do Borel, fez sucesso nos anos 90 ao lado do MC Duda. Com o parceiro, cantava funks que quase todo carioca daquela geração conhecia, como "Rap da morena" ("Foi num baile funk, um baile do Borel, que eu conheci alguém com a boca de mel") e "Rap do Borel": "O demorô para abalar / A-la-la-ôo a-la-la-uê..."). A reportagem é do portal G1.

O funkeiro, hoje com 50 anos, carrega no nome artístico a comunidade onde foi criado, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Foi em uma festa junina na favela que conheceu Duda, com quem se inscreveu e venceu um concurso da produtora Furacão 2000.

Com o sucesso, a dupla chamou a atenção do ícone do pop Lulu Santos. No disco "Eu e Memê, Memê e Eu", lançado pelo cantor em 1995, William e Duda cantam juntos na faixa "Toda forma de amor", na qual fazem a introdução com "Rap do Borel".

Aos poucos, William foi saindo dos holofotes, como muitos funkeiros daquela geração. Em 2012, foi preso na região metropolitana de Curitiba, por suspeita de tráfico.

Foi justamente um processo por tráfico de drogas da Justiça paranaense que o levou à prisão no Rock in Rio. De acordo om o registro de ocorrência obtido pelo g1, policiais federais cumpriram um mandado baseado em uma "sentença judicial definitiva".

O cantor havia acabado de subir ao palco no show de Buchecha no Espaço Favela quando foi detido.

Pouco antes do show, ele postou: "Com meus amigos, momento único. Rock in Rio 2022".

Em outra foto, ele escreveu: "Momento maravilhoso na Cidade do Rock".

