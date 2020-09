'Quem é preso, é preso para sempre', diz Caetano, ao divulgar documentário sobre sua prisão na ditadura

247 - O compositor e cantor Caetano Veloso disse que quem é preso, “é preso para sempre”, ao divulgar um vídeo nas redes sociais anunciando o documentário “Narciso em Férias”, que conta sobre sua prisão em dezembro de 1968 pela ditadura militar.

No dia 27 de dezembro de 1968 fui retirado de minha casa em São Paulo, confinado em uma solitária por uma semana no Rio de Janeiro e depois transferido para outras celas. Ao todo, fiquei 54 dias na prisão. https://t.co/51toe5eLMA — Caetano Veloso (@caetanoveloso) September 1, 2020

O documentário sobre Caetano é dirigido por Renato Terra e Ricardo Calil e traz depoimentos do músico relembrando a época em que ficou 52 dias encarcerado. Na época, ele e o colega Gilberto Gil, fundadores do movimento tropicalista, foram perseguidos por agentes em suas casas, em São Paulo, em dezembro de 1968, duas semanas após a instauração do AI-5, que fechou ainda mais o regime da ditadura.

Eles foram levados ao Rio de Janeiro, onde foram presos em solitárias por uma semana. Na prisão, Caetano compôs canções como Terra e Irene.

“Eu tinha que comer ali no chão mesmo. Isso durou uma semana, mas pareceu uma eternidade”, conta o músico sobre o período na solitária. “Eu comecei a achar que a vida era aquilo ali. Só aquilo. E que a lembrança do apartamento, dos shows, da vida lá fora era uma espécie de sonho que eu tinha tido. Me lembro muito de uma frase que o Rogério Duarte me disse logo que eu fui solto: ‘Quando a gente é preso, é preso para sempre’. Acho que é assim mesmo.”

O filme foi selecionado para o Festival de Veneza, um dos grandes eventos do cinema no mundo - que irá ocorrer entre 2 e 12 de setembro.

