Record veta Exu da Grande Rio e ignora Carnaval nos telejornais

247 - A Record fingiu que o Carnaval 2022 na avenida não existiu. As campeãs, Grande Rio no Rio de Janeiro e Mancha Verde em São Paulo, não tiveram espaço nos telejornais da casa nessa terça-feira (26). As informações são do portal Notícias da TV.

O motivo teria sido religioso, já que a emissora é comandada pela Igreja Universal do Reino de Deus e viu Exu, do Candomblé, conquistar o título na capital fluminense.Durante os noticiários como o Cidade Alerta e Jornal da Record, a Grande Rio e a Mancha Verde foram sumariamente ignoradas. O canal de Edir Macedo apenas citou nos últimos dias que houve um acidente no "Carnaval fora de época" e que culminou na morte de uma menina de 11 anos em um carro abre-alas.

Ela ficou imprensada entre um posto e a alegria da escola, perdendo a perna direita durante uma complexa cirurgia.Como a Grande Rio venceu celebrando Exu, uma das entidades mais adoradas das religiões de matriz africana, a Record teria optado por não noticiar. Como não falaria do Carnaval no Rio de Janeiro, escolheu também não falar da folia paulista que teve a Mancha Verde como campeã, com o tema Planeta Água, para não gerar comparativos.

Procurada para comentar a razão da omissão dos fatos mais importante do dia em seus principais telejornais, a Record não se manifestou até o fechamento desta matéria. Caso o faça, ela será atualizada.

