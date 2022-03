Red Hot Chili Peppers ganha estrela na Calçada da Fama de Hollywood

Apoie o 247

247 - A banda Red Hot Chili Peppers vai receber uma estrela na Calçada da Fama, localizada na Hollywood Boulevard, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. A banda de rock será a 2717ª estrela da Calçada e vai ser instalada junto com as estrelas do apresentador Pat Sajak e do ator Jack Paar, no dia 31 de março, segundo a revista Variety.

Em fevereiro deste ano, a banda formada na década de 1980, lançou a faixa Black Summer, primeiro single do álbum Unlimited Love. A música marca a volta do guitarrista John Frusciante. O último álbum, The Getaway, foi lançado em 2016, sem a participação de Frusciante, que passou uma década ausente do grupo.

