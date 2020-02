Regina Duarte acerta saída da Globo para assumir Secretaria da Cultura

Termos foram decididos em reunião com a direção da emissora no Rio de Janeiro. Antes de ir para o governo Bolsonaro, ela precisa assinar a rescisão. A assessoria da Globo, porém, afirma que ainda não há confirmação de acordo edit

247 - Cerca de três semanas depois de ter anunciado um "noivado" com o governo Jair Bolsonaro, durante o qual decidiria se seria realmente a nova secretária de Cultura no lugar de Roberto Alvim, a atriz Regina Duarte finalmente acertou sua saída da Globo, o que a libera para assumir de vez a função.

Os termos foram decididos em reunião com a direção da emissora no Rio de Janeiro, de acordo com informações publicadas pelo jornal O Globo. Antes de ir para o governo Bolsonaro, ela precisa assinar a rescisão. A assessoria da Globo, porém, afirma que ainda não há confirmação de acordo.

Na quarta-feira, Bolsonaro afirmou que não tinha "pressa" para nomeá-la como secretária da Cultura e que aguardava seu acerto com a Globo.