Regina Duarte ainda não fez nada no governo, a não ser agitar as redes sociais

247 – "Regina Duarte tomou posse há 40 dias e, por enquanto, tem uma atuação entre apagada e discreta — exceto nas redes sociais, onde tem circulado com alguma desenvoltura, sempre defendendo Jair Bolsonaro", aponta o colunista Lauro Jardim, no jornal O Globo.

"A presidência da Biblioteca Nacional mantém-se nas mãos do olavista Rafael Nogueira. A Funarte segue com um presidente interino. E a Fundação Palmares continua subordinada à Regina, mas com um presidente com quem ela não conversa, o mais do que polêmico Sérgio Camargo", aponta ainda o jornalista.

