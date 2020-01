Regina Duarte, antes de reunião com Bolsonaro: “vambora, com muito amor no coração”

Em postagem no Instagram, a atriz convidada para cuidar da área da Cultura no governo disse que hoje é um "dia importante", porque vai conversar "olho no olho" com Bolsonaro, se disse "grata" pelo convite e chama Bolsonaro de "homem santo". "E vambora! Com muito amor no coração" edit

247 - A atriz Regina Duarte fez uma postagem em seu perfil no Instagram no início da tarde desta segunda-feira 20, dia em que vai se reunir com Jair Bolsonaro e quando deverá responder se aceita ou não um cargo no governo federal para cuidar da área da Cultura depois da demissão de Roberto Alvim e a polêmica do vídeo com apologia ao nazismo.

No texto, Regina Duarte se diz honrada por ter sido chamada a ter uma conversa "olho no olho" com o presidente - a quem chama de "homem santo" - e diz que hoje é um "grande dia".

"Sou cristã. Católica. O feriado de hoje no Rio é dedicado a São Sebastião. Nada acontece por acaso. Olha só, querido seguidor, que dia importante pra ter sido chamada ao Rio para uma conversa "olho no olho" do nosso Presidente da República", escreveu.

"Olha quanta simbologia contém a vida deste homem santo. Tenho sido - e quero continuar sendo - GRATA à VIDA por tudo que ela me apresenta. De tudo quero tirar uma lição, um aprendizado. E vambora! Com muito amor no coração", prosseguiu.

Bolsonaro estará no Rio de Janeiro para uma agenda de compromissos oficiais. Às 10h, tinha na agenda uma reunião com o prefeito da capital fluminense, Marcelo Crivella. Ao meio-dia, uma reunião com o comandante da Marinha, almirante de esquadra Ilques Barbosa. Na sequência, um almoço com o almirantado. Em um dos intervalos da agenda, Bolsonaro deve se encontra com Regina Duarte.