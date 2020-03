Maestro Dante Mantovani, ligado ao astrólogo e guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, foi exonerado da presidência da Funarte. Exoneração foi publicada no DOU desta quarta-feira (4), mesmo dia em que atriz Regina Duarte foi nomeada para o comando da Secretaria Especial de Cultura, o que pode marcar o início de um expurgo na pasta edit

247 - O maestro Dante Mantovani, ligado ao astrólogo e guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, foi exonerado da presidência da Funarte. A exoneração de Mantovani foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (4), mesmo dia em que atriz Regina Duarte foi nomeada para o comando da Secretaria Especial de Cultura. A saída de Manotovani pode ser o início de um expurgo que a atriz pretende realizar na pasta. Até o momento, pelo menos seis olavistas que haviam sido nomeados pelo ex-secretário Roberto Alvim foram demitidos.

Mantovani foi associado ao terraplanismo por ter participado de eventos em que o assunto foi tratado e também fez ligações entre o rock e o satanismo. Ele também costumava chamar a atenção pelas teorias da conspiração que compartilhava em seu canal no YouTube, como a de que agentes comunistas infiltrados na CIA teriam sido os responsáveis distribuir LSD para jovens em Woodstock.

Na última segunda-feira (2), Olavo de Carvalho publicou um texto no Facebook onde demonstrou sua insatisfação com os rumos que Regina Duarte pretende implantar na secretaria e com a possibilidade de que seus seguidores sejam demitidos.

No texto, ele destaca que “se a Regina Duarte quer mesmo se livrar de indicados do Olavo de Carvalho, a pessoa principal que ela teria de botar para fora do Ministério seria ela mesma”.