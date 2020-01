Regina Duarte diz que 'recebeu um chamado' para atuar no governo

Segundo nota da revista Veja, antes de aceitar a Secretaria de Cultura no governo Bolsonaro, a atriz conversou longamente com a família e só decidiu em função do que ela chamou de sentimento divino edit

247 - A atriz Regina Duarte considera que recebeu um chamado em referência à sua atuação na Secretaria de Cultura do governo de Jair Bolsonaro. Segundo matéria publicada pela revista Veja, a artista só decidiu aceitar a missão em função do que ela chamou de sentimento divino.

"Antes de tomar a decisão, a artista conversou longamente com a família. Regina Duarte decidiu aceitar a missão na Cultura em função do que ela chamou de sentimento divino. “Recebi um chamado!”, comentou a atriz com seus filhos, segundo um deles confirmou a VEJA", diz o texto no site da revista.

A matéria acrescenta que os filhos a apoiaram na decisão e que Regina Duarte "sempre se inspirou na religiosidade para tomar decisões". Mais cedo, a Coluna Radar, do mesmo veículo, noticiou que ela disse "sim" a Bolsonaro, concluindo o período de experiência, que chamaram de "noivado", para efetivar sua nomeação.

Não houve até o momento, no entanto, nenhum anúncio oficial da atriz nem do governo Bolsonaro.