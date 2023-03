Regina Duarte pede desculpas por compartilhar vídeo xenofóbico de vereador gaúcho

Atriz bolsonarista disse que acreditava que, no primeiro momento, declaração era de"um agricultor defendendo seu trabalho de contribuir para diminuir o desemprego no país" edit

247 - A atriz Regina Duarte, ex-ministra da Cultura do governo Bolsonaro, usou as redes sociais nesta quinta-feira (2) para pedir desculpas por ter compartilhado vídeo com declarações xenofóbicas e de relativização do trabalho escravo do vereador de Caxias do Sul (RS) Sandro Fantinel.

A atriz justificou que, como filha de uma gaúcha e um cearense vindo de um 'pau de arara' do nordeste para o Rio de Janeiro para trabalhar, “não seria nunca do meu feitio apoiar xenofobia , preconceito e injustiça social”. As informações são da coluna F5, da Folha.

"Quem me conhece e me segue aqui sabe. A minha história tem mostrado que os brasileiros, para mim, são amados em sua totalidade e eu jamais me colocaria a favor de discriminações quanto aos meus irmãos nordestinos", disse.

Apesar do pedido de desculpas, Regina aproveitou para alfinetar beneficiários do programa de transferência de renda do governo - Bolsa Família - ao fazer referência aos pais dela que saíram do Ceará para o Rio de Janeiro. “Eles [o pai e a mãe da atriz], então, construíram uma família que lutou por melhores condições de vida para si e por mais cinco irmãos, num tempo em que não havia Bolsa Família".

Relembre o caso

Expulso do Partido Patriota, o vereador de Caxias do Sul (RS) Sandro Fantinel defendeu os produtores no caso dos trabalhadores nordestinos forçados a trabalhar em condições análogas a escravidão em vinícolas gaúchas. Ele também incentivou a parar de contratar "aquela gente lá de cima".

