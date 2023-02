Regina Duarte volta a compartilhar fake news sobre a eleição de Lula

Apoie o 247

CartaCapital - A atriz Regina Duarte, ex-secretaria especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro (PL), voltou a compartilhar fake news sobre o processo eleitoral, nas redes sociais, no último sábado 11. Ela compartilhou um vídeo intitulado “Lula não foi eleito pelo povo, ele foi escolhido e eleito pelo STF [Supremo Tribunal Federal] e TSE [Tribunal Superior Eleitoral]”.

No vídeo, o Procurador Geral do Mato Grosso do Sul (MS), Felipe Marcelo Gimenez, afirma que Lula (PT) teria sido “escolhido pelo serviço eleitoral” e pelos ministros do STF e do TSE. Gimenez é um defensor do voto impresso, já defendeu a manutenção do acampamento bolsonarista no Comando Militar do Oeste, em Campo Grande (MS), e, nas suas lives nas redes sociais, já contou com a participação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e da deputada federal Bia Kicis (PL-DF).

Leia a íntegra na CartaCapital.

