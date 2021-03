Renato Aroeira e Miguel Paiva lançam o podcast “Charge falada”

Sem desenhar, chargistas contam, com música e bom humor, quais são as melhores charges da semana aos ouvintes. Confira entrevista com a dupla edit

247 - A pandemia mudou muito a vida de todos nós. Para os chargistas do 247 Renato Aroeira e Miguel Paiva, o isolamento social somado ao governo fascista de Jair Bolsonaro acabam criando um acúmulo de ideias que não cabem no espaço tradicional do veículo. Daí, da cabeça inquieta do Miguel surgiu mais uma possibilidade. Ao invés de desenhar e publicar charges, decidiu falar sobre elas.

“Será que vai dar certo?”, perguntou Aroeira, ao receber o convite do amigo e parceiro de trabalho. A resposta: o “Charge Falada” está toda semana disponível no seu agregador de podcast e no Soundcloud do Brasil 247. Até agora já foram nove episódios, cada um com um cartunista convidado.

O programa é uma produção da Rádio Garagem, tem direção de Edson Mauro e produção de Matheus Reis. E o mais importante é que eles estão se divertindo muito. Abaixo, você pode conferir o link e o resumo de cada semana. Todos os episódios estão disponíveis na conta da TV 247 no Spotify, Google Podcasts, Soundcloud, Deezer e Amazon.

Entrevista com Miguel e Aroeira:

247 - Faz sentido contar uma charge?

Miguel: Na “falta do que fazer” desta pandemia, não aguentei e retomei uma ideia muito antiga que é a transmissão oral. Somos sufocados todos os dias por imagens, fotos, vídeos, desenhos… Que tal então voltar e retomar a força das palavras? Elas sabem contar tanto quanto um desenho e além de tudo é muito saboroso falar, traduzir para as palavras o desenho. Algumas a gente não consegue, mas vamos tentando.

Aroeira: Na verdade, sempre fizemos isso. Um hábito entre cartunistas quando se encontram é falar coisas como “fiz uma charge assim e assim, ó...”, e aí geralmente seguia uma descrição do desenho, com detalhes, planos, cenário, posições dos personagens. O que é exatamente o que estamos fazendo no podcast.

247 - Falar das charges é também falar do país?

Miguel: Certamente. Como desenhamos sobre o que está acontecendo no país, acabamos falando sobre isso para além das charges e as discussões têm sido bastante criativas. Além dos estilos de cada um de nós, temos ainda os convidados. Cada traço diferente é também um ponto de vista diferente sobre a realidade.

Aroeira: Na verdade, falar de charges é falar de tudo, do mundo, do cotidiano, do comportamento das pessoas, do Brasil, da política. Tudo o que o desenho de humor, os quadrinhos ou os memes alcançam o programa também alcança. Podemos descrever até uma caricatura... “Aí eu estiquei o nariz, aumentei as orelhas, fiz os olhos minúsculos e pus uma verruga na testa”... E como é “rádio”, falamos pelos cotovelos!

247 - No Charge Falada tem sempre um convidado?

Aroeira: Essa é a ideia. E o que não falta é chargista e cartunista pra chamarmos!

Miguel: É o que gostaríamos de continuar fazendo. Até agora já recebemos o Nando Motta do 247, o Ykenga, velho companheiro de batalhas, o Lor, que além de Cartunista é cientista e médico, o Bira, a Carol Cospe Fogo, excelente chargista, o Claudius, grande mestre e educador, o Chico Caruso, parceiro de muitos anos e grande caricaturista, o Gilmar e a Carol Itu, outra grande cartunista. É uma variedade enorme. Semana que vem queremos conversar com a Laerte. Está marcado.

247 - A charge falada concorre com a charge desenhada?

Miguel: Acho que não. Pelo menos eu sempre joguei nas onze. Gosto de variar e sobretudo adoro falar. Desta forma, então, além de ser um novo caminho que a internet e a pandemia trouxeram, é também um prazer.

Aroeira: Sim e não. Do mesmo jeito que conversar também concorre e não concorre com ler ou ver um filme. E eu não ligo pra spoilers, então se me contam uma charge ou um filme eu fico até com mais vontade de ver...

CHARGE FALADA #01 - Bolsonaro e o leite condensado

Jair Bolsonaro foi o personagem principal dos cartuns e charges de Miguel Paiva e Renato Aroeira nessa semana. A polêmica em torno da compra milionária de leite condensado pelo governo federal foi um prato cheio para a imaginação dos cartunistas. No programa, o cartunista e ator Nando Motta, que também retratou o presidente em seu trabalho nesta semana, comenta a repercussão do escândalo.

CHARGE FALADA #02 - O circo pega fogo com Arthur Lira

A eleição de Arthur Lira para presidente da Câmara dos Deputados foi o assunto do segundo episódio do "Charge falada". O acordão entre Bolsonaro e o Centrão, a Covidfest de Lira após a vitória, tudo foi um prato cheio para os cartuns e o debate entre Miguel Paiva e Renato Aroeira, que recebem o cartunista Ykenga como convidado. Ykenga começou a carreira no semanário "O Pasquim" e passou por vários jornais, como "O Dia", "Última Hora", "O Fluminense", entre outros. Ele também é autor do livro "Casa Grande & Sem Sala" e milita desde os anos 1980 no movimento negro.

CHARGE FALADA #03 - Moro e o "herói" nu

As novas mensagens trocadas e reveladas entre o ex-juiz Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallagnol e outros integrantes da força tarefa da Lava Jato são o tema das charges de Miguel Paiva e Renato Aroeira esta semana. O episódio conta ainda com a participação do cartunista Lor, que conta sua rotina tripla como médico, pesquisador e cartunista. E claro, uma seleção das melhores charges de Carnaval

CHARGE FALADA #04 - O talento único de Chico Caruso

Você sabia que Chico Caruso tem um jeito curioso de fazer suas charges, como essa da foto, para o jornal "O Globo" há 35 anos? Ele conta no bate-papo com Miguel Paiva e Renato Aroeira, uma conversa que reuniu três gênios dessa arte. Ainda no quarto episódio, você ouve a análise dos temas da semana, como o ataque de Daniel Silveira aos ministros do Supremo Tribunal Federal, em mais um cartucho queimado pelo bolsonarismo.

CHARGE FALADA #05 - O Big Brother Brasil e o de Bolsonaro

No Big Brother do presidente Jair Bolsonaro, o eliminado da semana foi o então presidente da Petrobras Roberto Castelo Branco e o anjo foi o ministro do Superior Tribunal de Justiça João Otávio de Noronha, que anulou provas contra Flávio Bolsonaro no caso das "rachadinhas". Mas Miguel Paiva e Renato Aroeira falam também sobre o programa global, a rapper Karol Conká e as divergências sobre cancelar ou não a cantora. E ainda tem um bate papo com o chargista Bira, um dos grandes nomes da imprensa sindical no país e como os petroleiros receberam a notícia de troca de comando da Petrobras

CHARGE FALADA #06 - A "humilde residência" de Flávio Bolsonaro e um papo com Claudius

No episódio dessa semana, descobrimos que Flávio Bolsonaro tem uma "fantástica fábrica de chocolate", já que, segundo o senador, sua antiga loja de chocolates finos na Barra da Tijuca o ajudou a comprar uma mansão em Brasília por 6 milhões de reais, mas que especialistas do ramo imobiliário acreditam valer muito mais. O negócio suspeito, como era esperado, chamou a atenção de todos. Só o filho do presidente que não previu isso. Além disso, Miguel Paiva e Renato Aroeira conversam com o chargista Claudius, que conta como seus desenhos desempenharam um trabalho fantástico ao lado de Paulo Freire na educação de Guiné-Bissau, na África.

CHARGE FALADA #07 - Lula volta para ficar, e uma conversa com a chargista Carol 'Cospe Fogo'

Miguel Paiva e Renato Aroeira falam sobre as charges da semana, que tiveram como tema principal a volta de Lula, fazendo a limpa nas peças do tabuleiro das eleições de 2022 Para os cartunistas, o discurso do ex-presidente, após recuperar seus direitos políticos, já o coloca com grandes chances de vencer as eleições de 2022.

Você ainda confere um papo com Carol 'Cospe Fogo', que, a partir dos seus ácidos desenhos, mostra a importância das mulheres no universo dos cartuns.

CHARGE FALADA #08 - O seis por meia dúzia no Ministério da Saúde e um papo com o cartunista Gilmar

O Brasil se aproxima dos 300 mil mortos em decorrência da Covid-19 e as mudanças no comando do Ministério da Saúde não surtem efeito no combate à pandemia. A terceira troca na pasta foi o tema das charges de Miguel Paiva e Renato Aroeira nesta semana Além disso, o convidado da semana, Gilmar, conta por que é chamado de "O cartunista das cavernas".

CHARGE FALADA #09 - Trezentos mil mortos, pouca reação; e um papo com a cartunista Carol Ito

O recorde de 300 mil mortos foi o tema das charges de Miguel Paiva e Renato Aroeira nesta semana. E enquanto aumenta o numero de infectados, o governo muda de ministro da saúde, e continua na mesma letargia. Ainda neste episódio, uma conversa com a jornalista e cartunista Carol Ito, que conta sobre o seu projeto "Políticas HQ" e o feminismo no universo das charges "Charge Falada" é uma produção da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast. Dirigido por Edson Mauro e editado por Mattheus Reis.

