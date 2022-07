Rita Lee será homenageada no Grammy Latino com prêmio por conjunto da obra

Apoie o 247

247 - A cantora Rita Lee será homenageada no Grammy Latino 2022, que acontece em 17 de novembro, com um prêmio pelo conjunto da obra.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o reconhecimento pela carreira da célebre rainha do rock foi anunciado nesta segunda-feira durante um evento preparatório do Grammy Latino, que teve a presença de brasileiras como Manu Gavassi, Luísa Sonza, Agnes Nunes e Giulia Be, que também cantam músicas de autoria de Rita Lee para celebrar sua obra.

Na ocasião, a Academia Latina de Gravação definiu a data da premiação, que será em Las Vegas, nos Estados Unidos. O evento terá transmissão ao vivo pelo canal Univisión.

