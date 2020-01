Roberto Alvim anuncia editais de cultura para reescrever a história do Brasil

Em live ao lado de Jair Bolsonaro, o secretário da Cultura Roberto Alvim apresentou informações do programa de incentivo à cultura voltado para conservadores. Segundo Alvim, o governo vai "lançar um edital para cinema" focando "filmes sobre a independência do Brasil e sobre figuras históricas brasileiras, alinhados ao conservadorismo nas artes" e que "dignifique o ser humano" edit

247 - Em live ao lado de Jair Bolsonaro, o secretário da Cultura Roberto Alvim apresentou informações do programa de incentivo à cultura voltado para conservadores. Segundo Alvim, o governo vai "lançar um edital para cinema" focando "filmes sobre a independência do Brasil e sobre figuras históricas brasileiras, alinhados ao conservadorismo nas artes" e que "dignifique o ser humano."

O secretário é o mesmo que atacou Fernanda Montenegro e criticou a indicação de um documentário brasileiro para o Oscar.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "im dos tópicos anunciados foi o investimento de R$ 20 milhões do Fundo Nacional de Cultura para editais com aportes diretos do governo. Também estava presente na live o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Em suas sete categorias, o prêmio vai selecionar cinco óperas, 25 espetáculos teatrais, 25 exposições individuais de pintura e 25 de escultura, 25 contos inéditos, 25 CDs musicais originais e 15 propostas de histórias em quadrinhos."

A matéria ainda sublinha que "na cultura, o ano de 2019, primeiro da gestão de Bolsonaro, foi marcado por discursos de que a área era, nos governo anteriores, aparelhada pela esquerda. Houve uma série de renomeações para cargos de comando nos principais órgãos, como Funarte, Fundação Palmares e Fundação Casa de Rui Barbosa."