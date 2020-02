Roberto Carlos sai em defesa de Bolsonaro: “ele é muito bem-intencionado”

“Acho que o Bolsonaro é muito bem-intencionado. Ele tem tido muita dificuldade com o pessoal em volta dele”, disse Roberto Carlos edit

247 - Ao embarcar em seu tradicional Cruzeiro Emoções em Alto Mar, neste sábado (15), no Porto do Rio de Janeiro, Roberto Carlos disse que considera Jair Bolsonaro uma pessoa "muito bem-intencionada" e atribuiu os problemas do seu governo aos aliados.

“Acho que o Bolsonaro é muito bem-intencionado. Ele tem tido muita dificuldade com o pessoal em volta dele”, disse Roberto, que chegou ao local dirigindo seu Cadillac vermelho, segundo reportagem do UOL .

“Mas acho ele [Bolsonaro] bom e já tem conseguido algumas coisas. Vamos torcer pelo país, que está na mão dele”, acrescentou.