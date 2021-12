Rock in Rio anuncia Avril Lavigne para 2022

Apoie o 247

247 - O Rock in Rio anunciou a presença da canadense Avril Lavigne e Green Day como atrações do evento no dia 9 de setembro de 2022.

Ela se apresentará no palco Sunset e a banda de punk rock no Palco Mundo.

O Rock in Rio 2022 acontecerá nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

