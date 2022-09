Rock in Rio: Dinho Ouro Preto dança enquanto multidão ecoa “ei, Bolsonaro, VTNC” (vídeo)

Apoie o 247

247 - O cantor Dinho Ouro Preto, durante apresentação do Capital Inicial no Rock in Rio, nesta sexta-feira, 9, ficou dançando e sorrindo enquanto uma multidão ecoava “ei, Bolsonaro, vai tomar no cu”.

O coro popular ocorreu momentos antes de começar o clássico “Que país é esse?”, do Legião Urbana.

