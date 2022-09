Roger Waters declara apoio a Marcelo Freixo

Apoie o 247

247 - O músico Roger Waters, da banda Pink Floyd, declarou o seu apoio ao candidato ao governo do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo (PSB). No vídeo, Waters diz que Freixo é amigo do povo e destaca o trabalho do candidato no combate às milícias no Rio. O vídeo foi divulgado nas redes sociais de Freixo

“Freixo tem uma reputação de enfrentamento às milícias, aos bandidos do Rio de Janeiro, que promovem o medo e a submissão sob o governo de Jair Bolsonaro e outros”. Se nós quisermos livrar o Rio de Janeiro da influência destes bandidos, temos que votar em Marcelo Freixo”, disse.

A declaração de Waters acontece após o músico fazer críticas a Jair Bolsonaro e afirmar que o Chefe do Executivo federal é “um porco fascista convicto".

Além do apoio a Freixo, Waters também fez críticas ao candidato bolsonarista ao governo do estado, Cláudio Castro (PL), que ele classifica como inimigo do povo, assim como Bolsonaro.

O músico reforça o pedido de voto em Freixo em memória de Marielle Franco. “Vota pela memória de Marielle Franco e por mim, Roger Waters, eu imploro. É muito importante que a gente vença cada cargo eletivo para colocar o Brasil no caminho de novo no caminho certo”, finaliza.

Ainda neste mês, Roger Waters assinou um manifesto internacional contra o golpismo de Bolsonaro. O músico se disse "feliz por ter assinado aquele manifesto" e mencionou Marielle Franco, figura por quem tem admiração: "Desejo ao povo do Brasil toda alegria em sua eleição. Se houver mais alguma coisa que eu possa fazer para persuadir as pessoas para que elas, com amor em seus corações, vão às urnas no dia da eleição para eleger o projeto defendido por Marielle Franco, eu o farei."

Que honra receber o apoio do @rogerwaters! Obrigado pelo apoio e vamos juntos, com @lulaoficial, vencer o Bolsonaro e o bolsonarismo de Castro no Rio de Janeiro! #Freixo40 #Lula13 pic.twitter.com/TNXn0vGSIp September 29, 2022

