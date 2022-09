Roteiro original de 1964 de "Cabra Marcado para Morrer" vai sair em e-book gratuito

A publicação tem organização e ensaio do crítico Carlos Alberto Mattos e estará disponível, no site do Instituto Moreira Salles a partir de 6 de outubro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um dos principais filmes do diretor Eduardo Coutinho, Cabra marcado para morrer tornou-se um clássico do cinema brasileiro. A partir de 6 de outubro, o público poderá acessar gratuitamente o roteiro do projeto original de 1964, disponível em ebook no site do Instituto Moreira Salles. Organizada e comentada por Carlos Alberto Mattos, colunista de cinema do Brasil 247, apublicação foi digitalizada a partir de uma fotocópia do datiloscrito original, que sobreviveu à passagem do tempo entre os guardados de Coutinho.

Por ocasião do lançamento do ebook, Cabra marcado para morrer será exibido nas salas de cinema do IMS Rio, nos dias 6 e 8 de outubro, e do IMS Paulista, nos dias 6, 8 e 14 de outubro. Também serão projetados dois médias-metragens de Coutinho relacionados ao projeto de Cabra (veja mais detalhes abaixo).

O roteiro original do filme integra o acervo de Coutinho, que, desde 2019, está sob a guarda do IMS. São mais de 1.200 itens, entre cadernos com anotações, decupagens de filmes, roteiros de projetos que nunca saíram do papel, objetos, correspondência e fotografias que ajudam a entender como o diretor concebeu e construiu sua obra ao longo de sua carreira.

Junto ao roteiro original, a publicação, lançada em versão digital pelo IMS, traz um ensaio do organizador Carlos Alberto Mattos, imagens históricas das filmagens e dos seus protagonistas, além de um breve histórico do projeto. Na parte do roteiro original, junto ao texto datilografado à máquina, o público encontra anotações feitas à mão por Coutinho, com sua letra tão característica e quase indecifrável.

Cabra marcado para morrer começou a ser rodado por Coutinho em 1964. Aideia original era realizar uma reconstituição ficcional da ação política que levou ao assassinato do líder camponês paraibano João Pedro Teixeira. No filme, os camponeses interpretavam suas próprias vidas, num recurso similar ao utilizado pelo neorrealismo italiano. Tratava-se de um projeto do Centro de Cultura Popular da UNE, com verba do Ministério da Educação e apoio logístico do Movimento de Cultura Popular de Pernambuco (MCP), criado em 1960, na primeira gestão de Miguel Arraes na prefeitura do Recife.

No entanto, com o golpe civil-militar de 31 de março, as forças militares cercaram a locação no engenho Galileia, em Pernambuco, e paralisaram as filmagens. Dezessete anos depois, em 1981, Coutinho retomou o projeto e procurou Elizabeth Teixeira, viúva de João Pedro, e outros participantes do filme interrompido. O tema central passou a ser a história de cada um deles que, estimulados pela filmagem e revendo as imagens do passado, elaboram para a câmera os sentidos de suas experiências. Lançado em 1984, o filme se tornou um clássico do documentário brasileiro, unindo as memórias de momentos distintos da história do país.

O ebook agora disponível no site do IMS apresenta o roteiro do que seria o filme se concluído na década de 1960. Calcula-se que cerca de 40% do texto chegou a ser filmado. O material passou alguns anos guardado na garagem do pai do cineasta David Neves, um general do Exército. Mais tarde, os copiões foram depositados na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro sob o título-disfarce de Rosa do Campo. Em 1981, foram retomados para as filmagens definitivas de Cabra marcado para morrer.

A publicação do roteiro original permite analisar as diferenças entre o projeto inicial e o resultado final do filme. Segundo Carlos Alberto Mattos, o acesso ao material possibilita “um exame mais detido das intenções esboçadas e do modelo narrativo adotado no filme interrompido pelo golpe civil-militar. Da mesma forma, à luz do roteiro e do que chegou a ser filmado, é possível também analisar o uso que se fez daquele material na montagem final do filme, na década de 1980. Para isso, resumimos um pequeno histórico do projeto, desde o engajamento de Coutinho na UNE Volante, em 1962, até a montagem final realizada por Eduardo Escorel entre 1981 e 1983.”

Mattos também ressalta a singularidade do filme e sua importância para a história do cinema brasileiro: “O maior clássico do documentário brasileiro se organiza como um cotejamento constante entre duas épocas. Vale dizer, entre dois momentos bastante diferentes tanto em matéria de situação política brasileira quanto no que se refere aos modelos cinematográficos postos em prática. O Cabra/64 e o Cabra/84 divergem em quase tudo, mas o segundo depende fundamentalmente do primeiro para existir, já que é, ao mesmo tempo, o seu resgate e o seu contraponto [...] Se o Cabra/64 era fruto da vontade de um grupo (o CPC) de expressar a vivência popular, o Cabra/84 era o desejo de um homem (Coutinho) de se abrir para essa vivência propriamente dita.”

Serviço



Lançamento do ebook O primeiro cabra, de Eduardo Coutinho

Organização e ensaio: Carlos Alberto Mattos

Disponível para acesso gratuito a partir de 6 de outubro no site do IMS

Exibições nos cinemas do centro cultural

IMS Paulista

6/10, quinta, 20h: Cabra marcado para morrer

8/10, sábado, 16h: Cabra marcado para morrer

9/10, domingo, 16h: A família de Elizabeth Teixeira + Sobreviventes da Galileia

14/10, sexta, 22h: Cabra marcado para morrer

IMS Rio

6/10, quinta, 18h: Cabra marcado para morrer

8/10, sábado, 15h45: Cabra marcado para morrer

8/10, sábado, 18h: A família de Elizabeth Teixeira + Sobreviventes da Galileia

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.