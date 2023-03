Ruy Castro toma posse na Academia Brasileira de Letras

Apoie o 247

247 - O escritor e jornalista Ruy Castro tomou posse nesta sexta-feira (3) na Academia Brasileira de Letras (ABL) no Petit Trianon, na sede da instituição no Centro do município do Rio (RJ). "É um privilégio estar sendo aceito nessa instituição cuja matéria prima é a palavra. A ABI sempre foi a casa do operário da palavra", disse.

Ruy Castro passa a ocupar a cadeira 13 da ABL, sucedendo o Acadêmico Sergio Paulo Rouanet, falecido no dia 3 de julho de 2022, aos 88 anos.

Os ocupantes anteriores da cadeira 13 da ABI foram o ensaísta Francisco de Assis Barbosa, o poeta Augusto Meyer, os ensaístas Hélio Lobo e Sousa Bandeira, os poetas Martins Júnior e Francisco de Castro e o escritor Visconde de Taunay, o fundador da ABL, e o jornalista e poeta Francisco Otaviano.

