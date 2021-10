Secretaria de Cultura demite 174 pareceristas da Lei Rouanet

Apoie o 247

247 - O governo de Jair Bolsonaro dipensou nesta terça-feira (5) um grupo de 174 técnicos pareceristas, que são responsáveis por analisar os projetos culturais que buscam apoio da Lei Rouanet.

Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, a justificativa oficial para as demissões foi a de que estão ligadas a reiteradas tentativas de contato formal com os pareceristas. À reportagem da Folha, três pareceristas descredenciados disseram que não foram contatados pela Secretaria Especial da Cultura.

Os pareceristas são responsáveis pelas análises preliminares dos projetos que pleiteiam captar recursos via Lei Rouanet. Nas fases finais, os projetos são apreciados pela Cnic, a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que está paralisada há seis meses. Só nesta semana, a gestão Frias lançou um edital para nova composição, que deve entrar em vigor em 2022.

