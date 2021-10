Secretaria de Cultura demite 174 pareceristas responsáveis por analisar projetos da Lei Rouanet

O secretário nacional de Fomento e Incentivo da pasta, André Porciuncula, afirma, no DOU, que os desligamentos se deram "após esgotadas as tentativas de contato formal, para as quais não obtivemos resposta" edit

247 - A Secretaria Especial de Cultura do governo federal, controlada por Mário Frias, demitiu 174 pareceristas responsáveis por analisar projetos da Lei Rouanet, nesta terça-feira, 5, segundo o Diário Oficial da União. O jornal O Globo informou que eles ingressaram no cargo em 2018.

O secretário nacional de Fomento e Incentivo da pasta, André Porciuncula, afirma, no DOU, que os desligamentos se deram "após esgotadas as tentativas de contato formal, para as quais não obtivemos resposta".

Nas redes sociais, ele também disse que irá fazer um novo chamado para pareceristas: "Trabalhamos com produtividade e eficiência. Chamaremos novos pareceristas, que terão que atender as metas estabelecidas, para manter um alto padrão de serviço. A administração pública não pode mais ficar refém do antigo modelo de gestão com descaso".

Em julho, Jair Bolsonaro assinou um decreto que alterou as regras de incentivo à cultura por parte do governo. Ele estabeleceu maior controle governamental sobre os projetos, gerando revolta de alguns artistas.

