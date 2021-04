Sedado e com nova pneumonia, Paulo Gustavo dá sinais de “interação” com o meio, diz boletim

"Em alguns momentos, o paciente mostra sinais discretos de interação com o meio, apesar do uso de sedativos", disse o boletim médico sobre o estado de saúde do ator Paulo Gustavo edit

247 - Intubado há mais de um mês por causa da Covid-19, o ator Paulo Gustavo mostrou sinais de interação, mesmo sedado, de acordo com boletim da equipe médica divulgado nessa terça-feira (27) pelo marido, o médico Thales Bretas. O artista está tratando uma nova pneumonia bacteriana na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro.

"Ontem foi detectada uma nova pneumonia bacteriana, que já está sendo eficientemente tratada. Apesar disso, evidências de melhora na função pulmonar têm surgido. Em alguns momentos, o paciente mostra sinais discretos de interação com o meio, apesar do uso de sedativos", disse o boletim.

De acordo com o boletim, "há cerca de sete dias não surgem complicações relevantes, fato que aumenta as nossas esperanças na boa recuperação do paciente".

Bretas também divulgou um comunicado da assessoria do ator. "Paulo Gustavo continua no Serviço de Terapia Intensiva e ainda se encontra em situação grave, em uso de ventilação mecânica e ECMO".

