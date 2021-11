Sentiu: Mario Frias responde Wagner Moura e diz que 'não sente nada além de desprezo' pelo ator

Apoie o 247

Por Flávia Said, Metrópoles - O secretário especial de Cultura, Mario Frias, rebateu nesta terça-feira (2/11) declaração do ator e diretor Wagner Moura, dada na noite de segunda-feira (1º/11), em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura. No programa, Moura afirmou não ter respeito por qualquer declaração de qualquer pessoa que faça parte do governo Jair Bolsonaro (sem partido).

No trecho da entrevista, Moura se negou a comentar uma frase do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, com ataques ao filme Marighella, a estreia do ator na direção.

“Eu não vou comentar. Eu não tenho nenhum respeito por nenhuma declaração que venha de qualquer pessoa que faça parte desse governo, nem desse cara, aquele outro cara da Secretaria de Cultura. Não vou comentar, porque não respeito. A gente precisa escolher os combates”, respondeu Moura, ao ser instado a comentar a frase de Camargo, que chamou Marighella de um filme racista.

