Sérgio Reis temia ser preso pela PF por defender golpe contra a democracia

247 - O cantor bolsonarista Sérgio Reis temia ser alvo de uma operação da Polícia Federal em função da defesa, em aúdio, da realização de um ato golpista e contra as instituições no dia Sete de Setembro.

De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, Ângela Bavini, mulher do músico, disse que ele estava deprimido, com crise de diabetes devido a repercussão de suas declarações. Ela também teria dito que não deixaria que ele saísse de casa. “Ele pode até ser preso", disse.

Nesta sexta-feira (20), Sérgio Reis e o deputado federal bolsonarista Otoni de Paula (PSC-RJ) foram alvos de mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito que apura o financiamento e a realização de manifestações antidemocráticas, além de ataques às instituições e ministros da Corte.

