Séries sobre diversidade criticadas por Bolsonaro ficam de fora de edital

Portal Forum - As quatro séries criticadas pelo presidente Jair Bolsonaro, em agosto: “Afronte”, “Transversais”, “Religare Queer” e “Sexo Reverso”, que chegaram a levar à suspensão do edital BRDE/FSA-PRODAV – TVs Públicas – 2018, acabaram não sendo contempladas no resultado final.

Elas estavam aprovadas na fase final do edital e inscritas nas categorias “diversidade de gênero” e “sexualidade”. Por conta disto, a deputada Áurea Carolina (PSOL-MG) protocolou um requerimento de informação na Câmara, no qual pede que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, divulgue as atas das reuniões da comissão julgadora do edital.