Séries The Crown e Mandalorian lideram corrida pelo Emmy

Reuters - As séries "The Crown" e "The Mandalorian" lideraram as indicações ao Emmy Awards, o maior prêmio da televisão, anunciadas nesta terça-feira.

A HBO liderou entre todas as redes com 130 indicações, seguida pela Netflix, com 129.

Os concorrentes a melhor série dramática incluem a série sobre a realeza britânica "The Crown" --que recebeu 24 indicações, incluindo para muitos de seus atores principais-- e o romance de época "Bridgerton", ambos da Netflix, bem como o drama LGBTQIA+ "Pose". A "The Mandalorian", derivada de "Star Wars", também obteve 24 indicações.

A comédia da Apple TV+ "Ted Lasso", sobre um time de futebol inglês azarão treinado por um norte-americano, obteve 20 indicações. Seus concorrentes a melhor série de comédia incluem "A Comissária de Bordo", que gira em torno do mistério de um assassinato, e "Hacks", sobre uma comediante veterana.

A história de um crime em "Mare of Easttown", estrelada por Kate Winslet, e o drama de um estupro em "I May Destroy You" irão competir na categoria de melhor série limitada, que também inclui o drama inovador de super-heróis "WandaVision", que recebeu 23 indicações.

O prêmio será entregue em uma cerimônia em Los Angeles, em 19 de setembro, apresentada por Cedric the Entertainer.

