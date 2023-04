Sertanejo Eduardo Costa diz estar arrependido por apoiar Bolsonaro: "fui babaca" (vídeo)

"Se pudesse voltar no tempo eu não falaria sobre política”, declarou o cantor edit

247 - O cantor sertanejo Eduardo Costa afirmou durante entrevista ao podcast Piunti estar arrependido de ter apoiado Jair Bolsonaro (PL).

"Eu fui babaca. Eu me arrependo! Eu queria uma mudança, mas depois eu vi que é tudo a mesma coisa. Eu faltei com respeito. Se pudesse voltar no tempo eu não falaria sobre política”, declarou.

