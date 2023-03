Sharon Stone diz que perdeu guarda do filho após protagonizar 'Instinto Selvagem'

Clássico dos anos 1990, filme trouxe uma das cenas mais famosas e controversas do cinema. Em audiência, juiz perguntou à criança se ela sabia que a mãe fazia 'filmes de sexo' edit

247 - A atriz Sharon Stone revelou em entrevista ao podcast Table for Two, que perdeu a guarda do filho por ter estrelado um dos seus filmes de maior sucesso em 1992: Instinto Selvagem. Segundo a atriz, à época, o juiz , durante uma audiência, chegou a perguntar à criança se ela sabia que a mãe fazia "filmes de sexo".

"Esse tipo de abuso cometido pelo sistema julgou o tipo de mãe que eu era porque eu fiz um filme. As pessoas andam sem roupa hoje em dia na televisão. Mas por você talvez ter visto 16 segundos de uma possível nudez minha, eu perdi a guarda do meu filho." lamentou a atriz.

Clássico da década de 1990, Instinto Selvagem trouxe uma das cenas mais famosas e controversas de Hollywood. Nela, Stone usa um vestido branco curto e cruza as pernas de modo provocativo durante um interrogatório, deixando à mostra por alguns segundos as suas partes íntimas.

A atuação no filme rendeu à Stone, em 1993, a indicação ao Globo de Ouro de melhor atriz.

