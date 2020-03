Show comandado por Elton John de casa arrecada US$ 8 milhões para instituições dos EUA

LOS ANGELES (Reuters) - Uma transmissão beneficente no fim de semana com apresentações online ao vivo de estrelas da música em suas casas arrecadou quase 8 milhões de dólares para duas instituições de caridade que atendem a socorristas e norte-americanos que enfrentam dificuldades econômicas em meio à crise do coronavírus, informaram patrocinadores.

O show de domingo à noite, apresentado por Elton John em sua cozinha, contou com Billie Eilish, Backstreet Boys, Lizzo, Alicia Keys, Mariah Carey, Lady Gaga e Tim McGraw - todos usando smartphones, câmeras domésticas ou plataformas online.

A emissora Fox exibiu o programa de uma hora, chamado “iHeart Living Room Concert for America”, ao vivo, sem interrupção comercial, atraindo 8,7 milhões de telespectadores, segundo a Fox.

As músicas foram intercaladas com breves histórias pessoais de enfermeiros, médicos, caminhoneiros, funcionários de mercados e outros trabalhadores essenciais, no momento em que milhões de norte-americanos entraram na segunda semana de confinamento em casa para conter a propagação do coronavírus.

O show, também transmitido nas estações de rádio iHeart em todo o país, instou os ouvintes a doar para duas instituições de caridade, a Feeding America e a First Responders Children’s Foundation.

Até a noite de segunda-feira havia sido levantado quase 8 milhões de dólares para as duas organizações, incluindo 500.000 dólares doados pela gigante de produtos domésticos Procter & Gamble e uma quantia correspondente da Fox.

Reportagem de Jill Serjeant e Steve Gorman em Los Angeles

