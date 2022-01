Show da virada de Letrux tem "olê, olê, olê, olá… Lula, Lula!" (vídeo)

Apoie o 247

Revista Fórum - O show da virada da cantora e compositora carioca Letrux, nome crescente na Nova MPB, no Recife, ganhou as redes sociais nestes primeiros dias de 2022 pela intervenção do público, que a certa altura da apresentação entoou em uníssono o velho hit de campanha do ex-presidente Lula.

“Olê, olê, olê, olá… Lula, Lula!”, gritavam os espectadores que lotaram o Catamaran, restaurante e casa de eventos localizada no Cais Santa Rita, no complexo portuário do Centro Histórico do Recife. O líder petista lidera todas as pesquisas de intenção de voto para a corrida eleitoral ao Palácio do Planalto, que acontecerá em outubro deste ano (1° turno).

No show de Ano Novo, da Leticia Letrux teve coro: "Olê Olê Olá, Lula lá, Lula lá (...)", em Recife pic.twitter.com/GBVOqXYK3d — PT São Paulo (@ptsaopaulosp) January 2, 2022

