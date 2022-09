Show de Emicida no Rock in Rio tem gritos contra Bolsonaro e pró-Lula (vídeo)

“Pessoal, lembramos que a organização do Rock in Rio pediu para não ter política no festival”, brincou o ex-presidente no Twitter edit

Apoie o 247

ICL

247 - Como era previsto, o show do rapper Emicida foi momento de manifestações políticas no Rock in Rio na noite deste domingo (4).

O público chamou o clássico “ei, Bolsonaro, vai tomar no c*”, como tem ocorrido em diversas apresentações do festival, e no encerramento gritou pelo ex-presidente: “olê olê olê olá, Lula Lula”.

“Tinha um pessoal falando que não era de bom tom falar de política em cima do palco do festival. Mas se eu tô vivo é porque os Racionais lá atrás resolveu ser político”, disse Emicida, depois de puxar coro pró-Lula.

Em uma entrevista ao G1 , o rapper discordou da opinião de Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, de que não se faz política em cima do palco de festivais como esse.

“Eu não acho que o palco seja uma bolha ou que a vida dos artistas seja uma bolha. Os artistas não caíram de Marte, entende? O não posicionamento político, por si só, já é um posicionamento político”, comentou o artista.

No Twitter, o ex-presidente ironizou ao postar o vídeo do trecho do show de Emicida com o grito de seu nome: “Pessoal, lembramos que a organização do Rock in Rio pediu para não ter política no festival”.

Pessoal, lembramos que a organização do Rock in Rio pediu para não ter política no festival. #EquipeLula https://t.co/7mPbzO9rDn September 5, 2022

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.