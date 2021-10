Show de Gil em Paris teve ex-ministro francês preocupado com Brasil e 'Fora, Bolsonaro'

O ex-ministro francês da Educação e Cultura Jack Lang demonstrou ao compositor Gilberto Gil preocupação com o governo brasileiro. O show teve pedidos pelo impeachment de Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ex-ministro francês da Educação e Cultura Jack Lang foi ao show do cantor Gilberto Gil em Paris na segunda (25) e demonstrou ao compositor preocupação com a gestão do governo Jair Bolsonaro.

De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, os dois combinaram uma visita do cantor, nesta quarta-feira (27), ao Instituto do Mundo Árabe, instituição que Lang preside na capital francesa.

Um 'FORA BOLSONARO ' cabe bem em qualquer lugar, mas no show do Gilberto Gil em Paris é melhor ainda. pic.twitter.com/ZsfKgLSUZO PUBLICIDADE October 26, 2021

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE