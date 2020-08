Silvio Tendler lança movimento para recriar ministério da Cultura: “temos que sair dessa letargia nacional”

A ideia do cineasta é criar uma espécie de ministério da Cultura paralelo para discutir, criar ações e reerguer o setor cultural com artistas brasileiros e militantes das artes edit

Por Regina Zappa - O cineasta Silvio Tendler lançou recentemente um movimento para unir artistas brasileiros e militantes das artes em torno da recriação do Ministério da Cultura. Com um encontro virtual realizado em 2 de agosto, Tendler exortou os convidados a organizar um Estado Geral da Cultura e das Artes a fim de debater coletivamente a retomada dos trabalhos culturais. A ideia seria criar uma espécie de ministério da Cultura paralelo para discutir, criar ações e reerguer o campo da Cultura.

Em entrevista à Regina Zappa, na Estação Sabiá, da TV 247, Silvio afirmou: “Precisamos enfrentar os abusos, a intimidação aos funcionários dos organismos e a censura econômica imposta pelo atual governo. Há algum tempo vem me incomodando o estado de catatonia em que nos encontramos. O primeiro passo é sairmos dessa letargia nacional em que somos apenas reativos. Precisamos nos mobilizar para a ideia de criar um movimento que aglutine todas as áreas das artes e da cultura".

Outro encontro está sendo preparado para continuar os debates. Será no dia 9/8, domingo, e a inscrição para participação pode ser feita no email [email protected] Tendler pediu ainda que as pessoas se cuidem: “Salvem suas vidas. Vamos lutar contra a morte e esse governo da necropolítica. Vivamos sobreviver a esse vírus maldito para continuar lutando por uma sociedade mais justa".

