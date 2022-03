Sindicato denuncia Lollapalooza à polícia por colocar trabalhadores em perigo

Doberto Carvalho, presidente do Sated-SP, fez fiscalização nesta quinta no Autódromo de Interlagos edit

247 - O Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões do Estado de São Paulo (Sated-SP) registrou nesta quinta-feira, 24, um boletim de ocorrência no 48º DP de São Paulo contra a Time For Fun, que organiza o festival Lollapalooza, que acontece sexta-feira, 25, sábado, 26, e domingo, 27.

Doberto Carvalho, presidente do sindicato, fez fiscalização nesta quinta no Autódromo de Interlagos, onde o evento será realizado, informou a jornalista Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo. Segundo ele, os técnicos terceirizados não têm qualificação profissional. A empresa, no entanto, nega a acusação.

Ele ainda disse que a empresa não quis aceitar um Termo de Ajustamento de Conduta, se comprometendo a assumir a responsabilidade de assistência aos trabalhadores e suas famílias caso algum deles se envolvesse em um acidente durante o evento, e por isso registrou o B.O.

