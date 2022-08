Site-livro "Cinema Contra o Golpe" cria memória do cenário político recente

Crítico Carlos Alberto Mattos lança o site-livro "Cinema Contra o Golpe" no dia 31, seis anos depois da conclusão do impeachment de Dilma Rousseff edit

247 - No dia 31 de agosto de 2016, uma sessão do Senado Federal concluía o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, consolidando o que entrou para a história como um golpe de natureza parlamentar, jurídica e midiática pela ausência de crime de responsabilidade que o justificasse.

O cinema brasileiro não demorou a dar sua resposta àquele atentado à democracia e ao estado de direito. Se o cinema de ficção não se reportou diretamente aos eventos, os documentários forneceram uma ampla cobertura e discussão dos fatos que antecederam, caracterizaram e se sucederam ao golpe.

O site-livro organizado por Carlos Alberto Mattos, crítico de cinema do Brasil 247, reúne 90 textos sobre 44 filmes que registraram, analisaram, criticaram, denunciaram ou contestaram o que se passava no país desde as manifestações de junho de 2013. Para marcar o lançamento, Mattos, a cineasta e midiativista Julia Mariano e o crítico Filippo Pitanga farão uma live nos canais do Gustavo Conde no dia 31 de agosto às 17h30.

Entre filmes de observação, de explanação e de intervenção direta, esses documentários cobrem o período de 2013 a 2018. Aí se incluem as Jornadas de Junho, a operação Lava Jato, a perseguição a Lula, o processo de impeachment, o governo Temer, as revelações da Vaza Jato, a ascensão da extrema-direita e a eleição de Jair Bolsonaro. As abordagens incluem os papéis do Congresso, do Judiciário, da mídia, das militâncias e de uma sociedade dividida entre a opção pela democracia e as tentações autoritárias que perpetuam o pensamento escravista e patrimonialista no Brasil.

Há produções de várias regiões do país e também algumas oriundas do exterior. Todos os 44 títulos abrangidos se posicionam contra o autoritarismo e o fascismo, ainda que alguns possam expor críticas à esquerda. Não estão incluídos os filmes produzidos pela extrema direita, que obviamente se colocavam a favor do golpe de 2016.

A cada filme se referem de um a quatro textos de autores diferentes, entre críticos, jornalistas, pensadores e ativistas. Tal como os filmes, os textos também variam do simples comentário à discussão crítica e ao engajamento mais explícito.

CINEMA CONTRA O GOLPE estará disponível gratuitamente, a partir de 31 de agosto, neste endereço.

>> O site-livro funciona plenamente em computadores e notebooks. Para visionamento em celulares e tablets, é necessário optar pelo "modo computador".

Live de lançamento:

31 de agosto, às 17h30

Canal Youtube do Gustavo Conde

