Sob protestos e acusação de estupro, Roman Polanski ganha César de melhor diretor na França

Cineasta franco-polonês foi premiado como melhor diretor com o filme J'accuse, que conta a história do caso Dreyfus. Polanski admitiu estupro de garota de 13 anos e enfrenta novas acusações

247 - O cineasta franco-polonês Roman Polanski ganhou nesta sexta-feira, 28, o César, o maior prêmio do cinema francês, de melhor diretor com o filme "J'accuse".

Para premiar "J'accuse", vencedor também como melhor roteiro adaptado e melhor figurino, a Academia Francesa de Filmes ignorou as críticas e os manifestantes que protestavam contra as indicações a Polanski na porta da premiação. O cineasta já admitiu o estupro de garota de 13 anos e enfrenta novas acusações.

A atriz Adèle Haenel deixou o evento em protesto após vitória do diretor. Indicada como melhor atriz por "Retrato de uma jovem em chamas", Haenel acusou em novembro o diretor Christophe Ruggia de "toca-la repetidamente" quando era adolescente.

"J'accuse" conta a história do caso Dreyfus, um episódio real no qual um soldado judeu do exército francês foi condenado injustamente por um crime que não cometeu, e o esforço do exército para não admitir o engano. O filme já foi criticado ao ganhar o Leão de Prata no júri do Festival de Veneza.