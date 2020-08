Sofia Coppola volta a filmar com Bill Murray em história inspirada no pai

Lançado o primeiro trailer de “On the Rocks, filme parcialmente autobiográfico da diretora de “Lost in Translation”. Veja aqui edit

Portal Forum - Foi divulgado nesta quarta-feira (19), o trailer de “On the Rocks”, o mais recente filme de Sofia Coppola, novamente com o ator Bill Murray, de seu clássico “Lost in Translation (Encontros e Desencontros)”, ao lado da atriz Rashida Jones.

Na comédia, Rashida é Laura, uma escritora residente em Manhattan, que pede a ajuda de seu pai, o playboy Felix, vivido por Murray, para seguir seu marido (Marlon Wayans) depois que ela começa a suspeitar que ele está tendo um caso com um novo colega de trabalho.

Assista:

