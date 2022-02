Spielberg é o único indicado ao Oscar de melhor direção em todas as últimas seis décadas

Apoie o 247

247 - O Oscar 2022 divulgou, nesta terça-feira, 8, a lista de indicados para a cerimônia (veja onde assistir), a maior premiação da indústria cinematográfica norte-americana, que ocorrerá no dia 27 de março.

Indicado de melhor direção por “Amor, sublime amor”, Steven Spielberg se tornou a primeira pessoa a ser nomeada na categoria em seis décadas diferentes, sendo o único a ser indicado em todas as últimas seis. Ele estava empatado com Martin Scorsese, que tem indicações ao longo de cinco décadas.

Spielberg teve sua primeira indicação para melhor diretor em 1978 com “Contatos imediatos do terceiro grau”. Na década de 1980, foi indicado por “Os caçadores da arca perdida” (1981) e “E.T.: O extraterrestre” (1982).

Na década de 1990, ganhou dois Oscars de melhor diretor com “A lista de Schindler” (1993) e “O resgate do soldado Ryan” (1998). No início dos anos 2000, foi indicado por “Munique” (2005) e, na década de 2010, foi indicado por “Lincoln” (2012).

