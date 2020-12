Spike Lee premia jovem que gravou o assassinato de George Floyd nos EUA

O vídeo da jovem desencadeou uma série de protestos pelo país e ao redor do mundo. Floyd foi sufocado até a morte por policiais em Minneapolis, em maio deste ano, causando protestos ao redor do mundo edit

247 - O cineasta negro Spike Lee premiou na quarta-feira, 9, a adolescente Darnella Frazier, que conseguiu filmar o assassinato de George Floyd por dois policiais, nos Estados Unidos.

O vídeo da jovem desencadeou uma série de protestos pelo país e ao redor do mundo. Floyd era negro e foi sufocado até a morte por policiais em Minneapolis, em maio deste ano.

Durante baile de gala virtual da fundação PEN, Lee deu a Darnella o PEN/Benenson Freedom of Expression Courage Award (Prêmio Benenson Coragem de Liberdade de Expressão, em tradução livre) pela gravação do vídeo.

"É muito para absorver, mas não poderia agradecer o suficiente por tudo que está vindo em minha direção. Todos estão me perguntando como eu me sinto, mas não sei como me sentir, porque é tão triste", afirmou a jovem.

