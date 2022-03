Spotify fecha escritório na Rússia

Apoie o 247

247 - O Spotify anunciou nesta quarta-feira (2) que fechou seu escritório na Rússia de forma excepcional em resposta ao que chamou de "ataque sem motivo à Ucrânia" por parte da Rússia. A plataforma não é a primeira empresa de tecnologia a aplicar sanções ao país. Netflix, Facebook e Twitter também anunciaram boicotes à Rússia.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, a plataforma revisou conteúdos desde o início da guerra e restringiu a apresentação de programas pertencentes e operados pela mídia estatal russa, como os programas das emissoras RT e Sputnik, de suas plataformas na União Europeia, Estados Unidos e outros mercados ao redor do mundo.

"Nossa primeira prioridade na semana passada foi a segurança de nossos funcionários e garantir que o Spotify continue a servir como uma importante fonte de notícias globais e regionais em um momento em que o acesso à informação é mais importante do que nunca", disse o Spotify em um comunicado.

